Inserita in Cronaca il 08/04/2021 da Cinzia Testa AMATO (Confintesa Sanità Sicilia): Vaccinazione Covid-19, sì all´inserimento del personale sanitario della sanità privata nelle liste per l’HUB vaccinale Oggi, 08/04/2021, si è tenuto un incontro presso l´Assessorato alla Salute a Piazza Ottavio Ziino, con la presenza del Direttore Generale Ing. La Rocca, dell´On. Edy Tamajo, del Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia, Dr. Domenico Amato, del Segretario Confintesa Sicilia, Dr. Antonio Russo e del Dirigente Sindacale Confintesa Sanità Sicilia, Dr. Luigi Modesto.



L´incontro è stato molto proficuo vista la rassicurazione da parte del Dirigente Generale Ing. La Rocca in merito all´inserimento nella programmazione del piano di vaccinazione del personale afferente alla Sanità Privata inizialmente escluso. A breve verrà pubblicato il nuovo bando.



“Oggi abbiamo portato un importante risultato, non solo per Confintesa, visto che avevamo già scritto due note a tal proposito, ma anche per tutti i cittadini siciliani, che a breve avranno la possibilità di essere vaccinati anche dal personale sanitario del comparto privato della sanità siciliana; un potenziamento, questo, reso necessario dall´eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo; siamo in guerra e in guerra vanno utilizzate tutte le risorse disponibili”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.