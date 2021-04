Inserita in Politica il 06/04/2021 da Cinzia Testa Di Dio (Confcommercio): “Diciamo no a provvedimenti restrittivi senza dati certificati e sicuri” “Quasi 600 nuovi contagi nella provincia di Palermo? Ad oggi non abbiamo ancora avuto notizie di cambio di passo sul sistema che chiediamo che sia finalmente certificato e informatizzato, come si conviene a un Paese civile. Pertanto non potremo accettare, sulla base di un sistema a dir poco inadeguato e artigianale, ulteriori provvedimenti restrittivi.

Lo dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, in riferimento alle misure di contrasto che potrebbero essere adottate.

“Inoltre non sembra siano superati i parametri oggettivi stabiliti dal Ministero che farebbero scattare la zona rossa. Abbiamo vitale bisogno di lavorare. A chi è costretto a chiudere la propria attività senza avere sostegni adeguati ma solo piccole elemosine, rimane solo di poter lavorare per “rimanere in vita”. Siamo noi, negozi e pubblici esercizi, a causa di iniqui decreti a pagare il prezzo più alto”.

“Nessuno - conclude - ha avuto ancora l’onestà intellettuale di ripensare i criteri delle misure restrittive e nessuno ha ammesso il fallimento della gestione emergenziale per come è stata condotta da oltre un anno. Ne è una chiara conferma anche la lentezza della campagna di vaccinazione che, secondo il nostro “count down”, alle medie attuali, vedrebbe ultimata la somministrazione della prima dose solo a febbraio del 2022".