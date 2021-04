Inserita in Cronaca il 03/04/2021 da Cinzia Testa Anas oggi a supporto della Protezione Civile Siciliana Anas, oggi a supporto della Protezione Civile Regionale Sicilia, al fine di potere sostenere le operazioni di vaccinazione in corso, garantisce il distanziamento sociale, il corretto funzionamento delle procedure e impedisce che soggetti non autorizzati o non calendarizzati si inseriscano nelle liste della vaccinazione. I volontari dell´Anas, sul posto di lavoro dalle 6 di stamattina coordinati direttamente dalla presidenza nazionale, stanno svolgendo il loro lavoro in modo impeccabile. Un sentito ringraziamento è stato espresso dalla presidenza nazionale a tutti i volontari presenti alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.