Aumentare il punteggio con il corso di Perfezionamento “Coding e pensiero computazionale”

Coding e pensiero computazionale, pilastri della didattica nella scuola digitale



Il coding è una metodologia didattica per educare al pensiero computazionale. Un processo logico creativo efficace anche a scuola, perché utilizza metodi e strategie specifiche della tecnologia per la soluzione di un problema complesso.



Orienta Campus in collaborazione con Anas Piemonte offre un Corso di perfezionamento annuale (1500 ore – 60 Cfu) che consente di ottenere 1 punto nelle GPS, 3 punti in graduatoria per il pre-ruolo e 1 punto per mobilità/trasferimenti.



Il seguente corso di perfezionamento fornirà gli strumenti concreti per utilizzare la didattica computazionale e il coding a scopo educativo, attraverso linee guida, spunti pratici e videotutorial che permetteranno di progettare lezioni innovative e stimolanti, al passo con le esigenze dei nativi digitali.



MODALITA‘



Il Corso è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre a mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale.



RETTA



La quota di iscrizione è pari ad € 500,00 (Euro Cinquecentocento/00)

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 500,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate:



• I rata, pari a € 250,00 al momento dell’iscrizione

• II rata, pari a € 250,00 entro 60 giorni dall’iscrizione.



DESTINATARI E TITOLI DI ACCESSO



Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:



Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento);

Diploma di laurea triennale e/o laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo;

Diploma delle Accademie delle Belle Arti, dei Conservatori e dell’ISEF.

Titoli equipollenti ai precedenti conseguiti all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche.

Inoltre, ammessi coloro in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo di studio di pari grado conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso.

PER ULTERIORI INFO RIVOLGERSI AI SEGUENTI RECAPITI



MAIL: anasformazione@hotmail.com



Cel. 3770828058 / 3516834880