Inserita in Cultura il 01/04/2021 da Cinzia Testa L’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice finalista al Premio Scuola Digitale 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione L’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice è in finale, assieme ad altre scuole della provincia, al Premio Scuola Digitale 2021, promosso dal Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale. Si tratta della terza edizione del Premio che intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. Il Premio prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e una nazionale, e si compone di tre sezioni: la prima riservata alle scuole del primo ciclo, la seconda alle scuole del secondo ciclo, la terza ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. L’esito del concorso, che ha quale scuola organizzatrice il Liceo "Pascasino" di Marsala, si avrà il 22 aprile. “Un ulteriore momento di soddisfazione per il nostro ‘Florio’ – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – che pochi giorni fa è giunto in finale regionale a un altro concorso importante. Si tratta di eventi di grande coinvolgimento per gli alunni che contribuiscono a fortificare sia il lavoro di squadra, necessario per lavorare in un clima di serenità e produttività scolastica, che la formazione generale che resta bagaglio imprescindibile per la crescita dei ragazzi”.