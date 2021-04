Inserita in Sport il 01/04/2021 da Cinzia Testa Pallacanestro, 2B Control Trapani VS Urania Mialano: il pregara Questa mattina la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro l’Urania Milano (Pala Conad, ore 18.00), gara valida per il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.



Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Tommy Pianegonda, Hugo Erkmaa, Bogdan Milojevic, Gabriele Spizzichini, Curtis Nwohuocha, Andrea Renzi, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett, Salvatore Basciano, Luciano Tartamella.



Arbitri: TERRANOVA FRANCESCO di FERRARA (FE); VALLERIANI DANIELE di FERENTINO (FR); COSTA ALESSANDRO di LIVORNO (LI)



Questo il commento di Marco Mollura in vista del match di venerdì: “Da quando abbiamo ripreso ad allenarci al completo il nostro livello degli allenamenti si è alzato e questo si è visto nelle partite. Contro Bergamo abbiamo disputato una buona gara ma non abbiamo ancora fatto nulla. Per accedere alla post season dobbiamo vincere contro Milano e ce la metteremo tutta”.



Note: Roster al completo. Stefano Bossi è un ex della sfida.



Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.