Inserita in Cronaca il 30/03/2021 da Rossana Battaglia Nuovo Club Rotaract, Partanna Il 10 dicembre a Partanna nasce il Rotaract Club , 13 giovani dall´età compresa fra i 18 ed i 23 anni. Come già annunciato dalla stessa neo presidentessa Martina Clemenza , energia, assistenza e determinazione saranno le parole chiave di questa nuova attività di service volta alla comunità. Al lavoro della presidente si affiancherà anche il Consiglio Direttivo formato da: Mimmo Amato nelle vesti di prefetto, Chiara Ardito che si occuperà della segreteria, Francesco Macaluso della tesoreria e infine Samuele Giancana nominato dalla stessa come consigliere. “Nonostante il periodo buio che stiamo affrontando cercheremo di dare un contributo anche piccolo grazie al lavoro di squadra per sostenere la nostra comunità, abbiamo già iniziato aiutando i volontari nella distribuzione di generi alimentari per le famiglie indigenti e di conseguenza ci teniamo a mantenere il nostro impegno nella realizzazione di altre attività di service con l’aiuto del gruppo".

I ragazzi del Rotaract Club Partanna hanno iniziato la loro attività di service collaborando con la Croce Rossa presente nella cittadina, confezionando le buste spesa per alcune famiglie meno abbienti.

Questo pomeriggio i membri del Consiglio Direttivo raggiungeranno i locali della "Casa del fanciullo Renda - Ferrari" di Partanna per provvedere alla distrubuzione delle uova pasquali agli ospiti della struttura.



Nella foto in primo piano: da sinistra, Tommaso Masanelli - Presidente Rotary Club Partanna, Martina Clemenza - Presidente Rotaract Club Partanna, Margherita Asaro - Delegato Rotary per Rotaract

Nella seconda foto: da sinistra in primo piano, Silvia Mauro - Socia Mimmo Amato - Prefetto Rotaract Club Partanna Martina Clemenza - Presidente Rotaract Club Partanna Giacomo Barbera - Referente Croce Rossa Partanna