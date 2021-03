Inserita in Politica il 29/03/2021 da Cinzia Testa Inseguimento rocambolesco a Trapani e agenti della polizia di stato feriti: la Uilpa Polizia Penitenziaria: “Solidarietà ai colleghi e più tutele per chi indossa una divisa” “...esprimiamo la piena ed incondizionata vicinanza ai colleghi della Volante della Polizia di Stato, feriti a causa di un incidente nell´inseguire un individuo che non si era fermato all´alt...”

Queste le parole di Gioacchino Veneziano, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria della Sicilia, rispetto al fatto di cronaca che ha riguardato il ferimento degli operatori della Polizia di Stato a Trapani, che si sono posti all´inseguimento di un individuo che non si era fermato all´alt e nel corso dell´inseguimento, l´uomo ha impattato più volte contro la vettura della polizia, nel tentativo di eludere il controllo e mettere fuori gioco i colleghi, che sono riusciti infine a fermare la corsa.

“...ogni giorno, registriamo feriti per non parlare di morti, tra le Forze di Polizia - commenta il responsabile regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia, - è purtroppo ogni volta l´indignazione dura poche ore, per poi rientrare il tutto nell´oblio...”

“...tutte le Forze dell´Ordine, – chiosa Veneziano – a volte si sentono impotenti, rispetto la recrudescenza delle azioni violente verso le divise di qualsiasi colore...addirittura, appena domenica sera - appunta il leader della Uil di categoria -, anche al carcere Pietro Cerulli di Trapani si è registrata l´ennesima aggressione nei confronti di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, costretto anche lui alle cure dei sanitari...

“...auguriamo la una veloce guarigione ai colleghi coinvolti, rappresentando che oramai è giunto il momento - conclude il sindacalista -, che la politica a tutti i livelli di responsabilità prenda atto senza indugi, sulla necessità di porre in essere interventi a tutela degli uomini dello Stato...”