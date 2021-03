Inserita in Politica il 26/03/2021 da Direttore Anche la Croce Verde di Cambiano con ANAS al servizio della Persona Grazie al Costante Lavoro della A.N.A.S. PIEMONTE ed al costante impegno e professionalità del Presidente di ANAS SANITA’118 PIEMONTE, Guido GALIASSO, una nuova affiliazione ad A.N.A.S.. La CROCE VERDE DI CAMBIANO (TO).



La CROCE VERDE DI CAMBIANO COSTITUITA NEL 2016 è un Ente di volontariato che opera nel campo sanitario e i servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità.



I servizi principali sono riconducibili alle seguenti tipologie:



TRASPORTI IN AMBULANZA



- Trasporti Urgenti (nel caso, ad esempio, di incidenti, malore o cadute) finalizzati al primo soccorso e al trasporto del paziente, nel miglior modo possibile, verso la struttura ospedaliera;



- Trasporti Urgenti svolti in collaborazione col personale medico specializzato, in cui il volontario effettua il trasporto coordinato dal personale medico.



- Trasporti d´istituto nel caso di trasporto da/tra presidi ospedalieri e da/verso abitazione a carattere non urgente.



TRASPORTI PER DISABILI



ASSISTENZA SANITARIA per eventi e manifestazioni sportive





Carlo Natale Procopio



Presidente A.N.A.S. PIEMONTE