Aeroporti, nuove rotte Trapani Birgi, Fit Cisl Airgest, Fit-Cisl Sicilia esprime "grande soddisfazione nell'apprendere che, grazie al lavoro del management dell'Azienda, l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani arricchisce la sua proposta operativa con nuove rotte".





“Esprimiamo grande soddisfazione sull’annuncio delle rotte che collegheranno Trapani con sei nuove destinazioni. Si tratta di un ritorno nello scalo della Sicilia occidentale che ci fa ben sperare per il futuro di tutti i lavoratori di Airgest e per lo sviluppo del territorio in crisi aggravata dalla pandemia, e che rende più concreta l’idea che Trapani possa tornare nuovamente ad essere una base principale del sistema aeroportuale siciliano”. Cosi Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia, e Antonio Dei Bardi, segretario regionale con delega al Trasporto Aereo, commentano l’annuncio delle nuove tratte per lo scalo di Birgi. “Nonostante la crisi economica e sociale che tutto il comparto del Trasporto Aereo sta vivendo, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, l’Airgest, gestore dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, sta ben pianificando la prossima stagione estiva facendo registrare tra gli scali italiani il maggior numero di destinazioni nazionali, ben 22” aggiungono i segretari della Fit Cisl Sicilia. “Un record, che per il territorio trapanese deve essere spinta propulsiva per migliorare ancor più le proprie performance di recettività turistica, volano di sviluppo e crescita per l’intera Regione.”