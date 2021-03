Inserita in Sport il 25/03/2021 da Cinzia Testa Pallavolo: Sigel Marsala, rinviata la gara esterna della prima di ritorno della batteria Promozione Marsala Volley S.S.D.R.L informa che a seguito della circolare di Lega n° 94/20-21 Omag San Giovanni in Marignano - Sigel Marsala, gara in calendario per la 6ª giornata di Pool Promozione del Campionato Nazionale di serie A2 e che doveva disputarsi domenica 28 marzo, ha subito il rinvio a data da destinarsi. Ascoltato il parere di ambedue le Società, sarà poi incombenza della Lega Volley Femminile trovare una nuova data e programmarne il recupero.

Contestualmente, nella medesima circolare la Lega Volley Femminile serie A da notizia che ha provveduto ad anticipare la gara valevole per la 7ª giornata della batteria Promozione tra Sigel Marsala e CBF Balducci H.R. Macerata a mercoledì 31 marzo p.v. con fischio d´inizio alle ore 17.00 e che avrà luogo presso la palestra comunale “Fortunato Bellina” di Marsala".