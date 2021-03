Inserita in Salute il 24/03/2021 da Cinzia Testa UNO SPAZIO PER ME, il servizio di consulenza psicologica dell´A.N.A.S. di Locri Oltre a causare conseguenze fisiche, il Covid 19 ha sicuramente intaccato la serenità mentale della comunità. Consapevole di questa problematica, Anas Locri ha creato uno sportello di ascolto volto ad accogliere tutti coloro i quali desiderano ritagliarsi uno spazio tutto per loro, un momento di ricostruzione e serenità. Riportiamo di seguito le parole della presidente A.N.A.S. Locri, Giusy Aversa, che ci racconta come è nata questa iniziativa.



"Lo sportello nasce dal bisogno di dare l’opportunità di esternare il proprio mondo interiore, specialmente in un periodo come questo, in cui i rapporti si sono trasformati e molta gente sente di non essere più la stessa. Ho avuto modo in prima persona di ascoltare le storie di gente che ha perso mamma, papà e i parenti più prossimi per via del Covid e di chi, in prima persona ha dovuto confrontarsi con questo virus.



Tali problematiche hanno dato luogo a una situazione davvero deleteria a livello psicologico. Ciò ha fatto nascere in me il desiderio di creare questo sportello di ascolto che prende il nome pdi Uno spazio per me, in sinergia con la Dott.ssa Silvia Femia, psicologa e psicoterapeuta che sta svolgendo un lavoro eccezionale.



Lo sportello, che ha sede a Locri, in Piazza Stazione, sta ottenendo ottimi risultati: stiamo avendo tante richieste da molteplici fasce d´età: dalla gente adulta ai bambini; per esempio attualmente partecipano all´iniziativa diversi bambini che sono stati colpiti dal covid.



La soddisfazione è tanta perché la collaborazione con la nostra psicoterapeuta sta risultando davvero fruttuosa. Sottolineo inoltre che gli aspetti che trattiamo non riguardano semplicemente il disagio causato dal covid, ma si rivolgono a chiunque desideri migliorare il proprio benessere generale. Quindi che questo sia solo l´inizio di un lungo percorso".