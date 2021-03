Inserita in Politica il 23/03/2021 da Cinzia Testa Confasi, necessità in tempi brevi di procedere all’assunzione definitiva dei precari della scuola Nel corso di un incontro sul tema “La voce della scuola” che aveva per oggetto la questione della stabilizzazione dei precari storici e andato in diretta su un importante socialmedia, la Confasi Scuola, tramite il responsabile provinciale del dipartimento Francesco Tulone, ha ribadito la “necessita di procedere in tempi brevi alle assunzioni definitive di questo personale che in tanti anni di sacrifici e dedizione ha permesso il normale svolgimento attività didattiche“. Durante il confronto, coordinato da Diego Palma, sempre la Confasi ha chiesto agli esponenti politici presenti all’iniziativa, i senatori Pittoni, Verducci, Nencini e Zinzi di ” far proprie le sollecitazioni venute dal sindacato e di darne seguito in quanto i costi nella scuola relativamente agli organici del personale e all’edilizia, rappresentano un investimento per il presente ed il futuro. È necessario inoltre procedere ad una riforma della governace e della progressione lavorativa in ambito scolastico”. Per la Confasi, ancora , “oggi non è il momento di programmare concorsi soprattutto in questo periodo pandemico. Per portare in cattedra a settembre il maggior numero di docenti servono strumenti legislativi straordinari, una stabilizzazione per titoli, servizio e competenza”. “Urge infine, – conclude la Confasi- impegnare risorse anche sul sostegno, strumento indispensabile per una scuola inclusiva. Successivamente, a regime, si dovrà trovare una nuova forma di reclutamento per l’insegnamento a scuola di ogni ordine e grado. È giunto anche il momento di considerare infatti una fascia d’età diversa, ad esempio 3-18 anni, per la scuola dell’obbligo”.