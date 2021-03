Inserita in Politica il 21/03/2021 da Direttore Rapina giovane in strada: minorenne arrestato dalla Polizia di Stato Aveva rapinato un altro giovane lo scorso 8 marzo, il sedicenne tratto in arresto, venerdì sera, dagli agenti della Squadra Mobile di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, su richiesta della Procura. Il giovane, con a carico diversi precedenti di polizia anche specifici, aveva avvicinato la vittima in strada con una scusa e dopo averla minacciata verbalmente, si era fatto consegnare alcuni euro in contanti. Il malvivente negli ultimi mesi si era reso protagonista di diversi episodi delittuosi, commessi con le medesime modalità esecutive e principalmente in orari notturni. Gli operatori della Polizia di Stato, dopo aver raccolto le dichiarazioni del giovane derubato ed effettuato ulteriori approfondimenti, hanno ricostruito l’episodio. Così per il giovane rapinatore sono scattate le manette ed è stato condotto presso l’Istituto per Minori di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.