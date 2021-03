Inserita in Politica il 19/03/2021 da Cinzia Testa Libera contro le mafie e la Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo commemorano le vittime di mafia

Libera contro le mafie, la Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo, organo istituzionale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti, e le realtà studentesche attive sul territorio palermitano hanno promosso un´iniziativa di sensibilizzazione nelle scuole della Città Metropolitana verso il 21 marzo. Hanno aderito il liceo Umberto I, il liceo Volta, l´istituto Einaudi-Pareto, il liceo Regina Margherita, il liceo Cannizzaro, il liceo Giuseppe Salerno di Gangi, il liceo Ragusa Kiyohara, l´istituto D´Alessandro di Bagheria, il liceo De Cosmi, il liceo Meli, il liceo Garibaldi, il liceo Finocchiaro Aprile.

“A ricordare e riveder le stelle” - Spezzone studentesco

Il 21 marzo - giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - è alle porte, nonostante le restrizioni la nostra comunità studentesca non vuole fermarsi, non vuole dimenticare. La pandemia ha colpito il mondo della cultura e della scuola e milioni di studentesse e studenti sono stati catapultati in una realtà nuova, più virtuale, e privati di momenti di socialità e spazi di scambio e condivisione. La memoria è proprio l’elemento che unisce la nostra comunità nonostante le distanze e la solitudine che caratterizzano questa fase che stiamo attraversando. L’anno scorso abbiamo dovuto rinunciare alla manifestazione e ci siamo spostati sui canali social; purtroppo anche il 2021 ci riserva una sorte simile, ma ritagliare un momento di commemorazione collettivo è essenziale. Per questo motivo, venerdì 19 in diversi Istituti si leggerà l’elenco dei nomi delle vittime di mafia e gli studenti realizzeranno uno striscione da appendere nelle loro scuole per ricordarle. La comunità studentesca palermitana tutta deve prendere una posizione nettamente in contrasto alla criminalità organizzata per costruire un presente e un futuro migliore. La scuola non dimentica.