Inserita in Politica il 16/03/2021 da Cinzia Testa Il Sindaco di Trapani: "La Salute prima di tutto, più vaccini e meno passerelle politiche" Da oltre un mese il Sindaco Tranchida ha messo a disposizione del sistema sanitario regionale la struttura comunale polifunzionale insistente in via Salemi, già sede SPRAR.

Senza indugio e con l´intento di offrire al territorio provinciale tutto ulteriori strutture per agevolare la logistica in vista della campagna di vaccinazione contro il Covid - come prima per i test rapidi, tanto nei Centri Sociali, quanto a Piazzale Ilio e poi all´Autoparco comunale - sia l´Assessore alle Politiche Sociali Abbruscato che il Sindaco Tranchida hanno stimolato l´ASP e la Regione a fare presto. Di stamani la firma del contratto di comodato, mentre nelle scorse settimane l´adeguamento funzionale dei locali da parte della Protezione Civile regionale.

"Con non poco stupore apprendiamo dalla stampa che domani il Presidente della Regione, immaginiamo col seguito politico che l´accompagna - dichiara il Sindaco Tranchida - sarà ospite della nostra struttura. Per la verità aspettavamo e con ansia i vaccini, in modo tale da accelerare ed estendere a tutta la popolazione sicuri anticorpi contro la malattia del secolo. Di secolare sapore - conclude Tranchida - registriamo invece passerelle politiche sulla salute, augurandoci almeno che non siano causa di ulteriori focolai".