Inserita in Cronaca il 16/03/2021 da Cinzia Testa Legambiente ha nominato il proprio referente per le attività presso il Centro Recupero Tartarughe Marine dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” Legambiente ha nominato il proprio referente per le attività presso il Centro Recupero Tartarughe Marine dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, gestito in collaborazione con le

associazioni ambientaliste WWF Italia onlus e Legambiente onlus e con sede a Favignana.

Sarà Santo Grammatico, originario delle Isole Egadi, Presidente di Legambiente Liguria e delegato na-zionale dell´associazione, a mettere a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza matu-rata in venticinque anni di attività associativa che si coordinerà con Stefano Raimondi,

referente della gestione tecnico scientifica del Centro per Legambiente.

Saranno così affiancati, nelle attività territoriali, gli operatori e le operatrici del Centro aperto tutto l’anno e operativo per la ricezione e la cura di esemplari di tartarughe marine in difficoltà.



Al Centro sono conferiti gli esemplari di tartaruga recuperati nei Compartimenti Marittimi di

Trapani e Mazara del Vallo.

Per le segnalazioni è possibile contattare il numero telefonico dedicato “SOS Tarta” 3385365759.