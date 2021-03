Inserita in Cultura il 11/03/2021 da Cinzia Testa Iniziano i lavori per la salvaguardia del Ponte dell’Ammiraglio: parte un nuovo intervento su uno dei luoghi simbolo di Palermo Insieme alla Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo, Selima Giuliano, al Direttore generale dei Beni Culturali, Sergio Alessandro, ai tecnici della Soprintendenza e all’impresa, oggi mi sono recato al Ponte dell’Ammiraglio a Palermo,



Dove sono stati consegnati i lavori che inizieranno a giorni per salvaguardare questo importante monumento.

Finanziati dalla Regione, attraverso il dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, sono stati appaltati all’Ati Comes Giovanna di Catania e Renova Restauri srl di Ragusa, per un importo netto di quasi 68mila euro. Dovranno concludersi entro 150 giorni.



Le opere, dirette dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali, prevedono una serie di interventi finalizzati a garantire la conservazione del bene e la pubblica incolumità, attraverso il ripristino della pavimentazione in ciottoli di fiume e basole di Billiemi e il restauro di alcune parti della struttura muraria in conci di calcarenite.



Edificata sotto Ruggero II, questa struttura costituisce una delle più importanti opere di architettura civile di età normanna. Costruito in prossimità della via Valeria, strada militare che collegava Messina a Palermo, e della Porta Termini, accesso al centro urbano da meridione, in una zona pianeggiante favorevole all’attraversamento del fiume Oreto, il ponte garantiva il collegamento tra la città, divenuta capitale del Regno di Sicilia, e i giardini posti al di là del fiume.



Costituito dall’alternanza di una doppia sequenza di campate ad archi ogivali a doppia ghiera che degradano simmetricamente dal centro verso le estremità, presenta una struttura realizzata in conci regolari di calcarenite. Recentemente, per il suo valore universale, è stato inserito nell’itinerario Arabo-Normanno dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.



«Parte un nuovo intervento su uno dei luoghi simbolo di Palermo, nella direzione di una sempre maggiore riqualificazione del nostro patrimonio storico-culturale»