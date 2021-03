Inserita in Cronaca il 11/03/2021 da Rossana Battaglia IL CINEMA E IL TURISMO: MAKARI E WEST OF SICILY, IL WEBINAR “Il cinema come traino per il turismo: Màkari e West of Sicily”: questo è il titolo del webinar organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale che si svolgerà questo pomeriggio alle ore 18:00 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Distretto ( https://www.facebook.com/DistrettoTuristicoSiciliaOccidentale/

Lunedì debutterà su RAI1 "Màkari", la serie tv prodotta dalla Palomar e girata nella provincia Trapanese: 4 prime serate con il detective per caso Saverio Lamanna. Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta da giornalista, è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo, ma un piccolo passo falso gli ha fatto perdere il lavoro e soprattutto la credibilità. Un vero tsunami per Saverio che, sotto il peso della sconfitta emotiva e professionale, decide di fare ritorno a casa, in Sicilia. Per leccarsi le ferite si rifugia in uno dei luoghi più cari alla sua infanzia: Màkari.

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale , così come alcuni Comuni della provincia , ha sostenuto l’iniziativa attraverso l’erogazione di un contributo economico pari a 20 mila euro , con l’auspicio che la serie TV possa, nel tempo, contribuire a promuovere la destinazione “West of Sicily” facendo da volano per lo sviluppo turistico di questo territorio.

Parteciperanno al webinar la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia d’Alì, l’assessore regionale siciliano al Turismo Manlio Messina, i sindaci dei Comuni che aderiscono al progetto di promozione della destinazione turistica portato avanti dal Distretto, il produttore esecutivo della serie per Palomar, Francesco Beltrame, l’attore Domenico Centamore, che in “Màkari” interpreta Peppe Piccionello e Ivan Ferrandes in rappresentanza della Trapani Film Commission.