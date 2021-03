Inserita in Cronaca il 11/03/2021 da Rossana Battaglia Affissa una targa in memora dell’archeologo Sebastiano Tusa all’ingresso della sala “Antiquarium” all’interno dell’ex Stabilimento Florio di Favignana “Quello di oggi è un gesto che mi riempie di gioia, perché le isole Egadi erano il luogo dell’anima di Sebastiano”. Con queste parole Valeria Li Vigne , sovraintendente del Mare, rin-grazia il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione e la sua Giunta per l’intitolazione di un’area museale all’interno dell’ex Stabilimento Florio al compianto archeologo Sebastiano Tusa. In occasione della ricorrenza dell’anniversario della storica “ Battaglia delle Egad i” e della “Giornata dei beni culturali siciliani” dedicata alla memoria dell’ex assessore regionale, scomparso il 10 marzo di due anni fa in un tragico incidente aereo, con una cerimonia sobria, e nel rispetto delle norme anticovid, è stata svelata la targa affissa all’ingresso della sala “Antiquarium” all’interno dell’ex tonnara. “Senza il lavoro, la passione e l’amore di Sebastiano Tusa, con le sue ricerche e la sua attività scientifica sul nostro territorio e nel nostro mare, gran parte della storia, non solo delle Egadi, ma del Mar Mediterraneo, sarebbe rimasta sconosciuta ai più – dichiara il sindaco Forgione - L’archeologo Sebastiano Tusa è cittadino onorario di questo Comune e con questa cerimonia di oggi, semplice ma dall’alto valore simbolico, consegniamo alle migliaia di persone che visiteranno Favignana una testimonianza importante nella costruzione culturale della memoria e di quanto lasceremo in eredità, in termini di valore, alle giovani generazioni, grazie alle quali Sebastiano Tusa continuerà a vivere tra noi”. Alla cerimonia di ieri mattina, oltre al primo cittadino e alla sua giunta, erano presenti an-che la presidente del Consiglio Manuela Serra, la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occi-dentale Rosalia D’Alì, la dirigente del Museo regionale di Trapani “A. Pepoli” Maria Concetta Scavone, la funzionaria della Sovrintendenza del Mare Francesca Oliveri, il direttore dell’Area Marina Protetta Salvatore Livreri Console e le autorità civili e militari. Per impegni istituzionali non ha potuto partecipare l’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà che ha comunque inviato i suoi saluti al primo cittadino. “Per noi il 10 marzo è sempre stata una data importante – dichiara Valeria Li Vigni – Per me lo era prima accanto a Sebastiano, ora come sovraintendente del Mare, un ruolo grazie al quale continuo ad avere un’attenzione particolare per questo arcipelago che ha fornito esiti importanti di ricerche e scoperte. Sebastiano è riuscito a focalizzare in queste isole grandi fondazioni, grandi docenti ma anche grandi risorse economiche che hanno contribuito a creare questo meraviglioso museo della Battaglia delle Egadi.”