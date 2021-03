Inserita in Politica il 09/03/2021 da Direttore Pantelleria, il Sindaco Vincenzo Campo sull´aumento del contributo partorienti: "Ringrazio l´On. Lo Curto che conferma il suo impegno per le Isole Minori e per Pantelleria" L´annuncio che il contributo per le partorienti per le Isole Minori è stato aumentato da 3.000 a 5.000 euro grazie ad un emendamento presentato dall´On. Eleonora Lo Curto all´ARS, è stato accolto con entusiasmo dai Sindaci dei Comuni interessati ed in particolare dal Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, che sulla situazione delle partorienti si è esposto in prima persona anche con uno sciopero della fame proprio in questo periodo dello scorso anno.







"Voglio ringraziare l´On. Lo Curto che continua ad occuparsi delle Isole Minori, con un pensiero rivolto anche a Pantelleria," ha dichiarato il Primo Cittadino. "Aver ottenuto un aumento del contributo da 3.000 a 5.000 euro per le nostre partorienti significa che l´appartenenza a diversi schieramenti politici può anche portare buoni risultati.



Con l´On. Lo Curto abbiamo subito trovato l´intesa per portare avanti istanze condivise per tutte le Isole Minori. Opportuno è stato ribadire l´impegno per la riapertura del Punto Nascita, però dobbiamo ricordarci che al momento le nostre partorienti sono costrette a recarsi in terraferma (col Punto Nascita aperto il 70% dei parti negli ultimi anni veniva svolto, comunque, in terraferma) e a loro bisogna pensare, alle difficoltà economiche e affettive di dover partorire lontano da casa."



Continua il Sindaco: "Adesso però dobbiamo pensare a tutto il resto e cioè all´accompagnamento al parto delle gestanti sia in loco, ma anche e soprattutto quando sono in terraferma per partorire, garantendo la massima assistenza possibile.



Altro tema che ci sta a cuore è la possibilità, da parte del Comune, di dare alle mamme degli anticipi sui contributi, prima della partenza per partorire, visto che il capitolo dedicato è stato rimpinguato e l´intervento è divenuto strutturale.



Troppo spesso il parto è visto come un peso economico insostenibile e, quindi, molte famiglie decidono di non dare alla luce figli, perché hanno difficoltà ad affrontare un simile disagio ed una spesa rilevatasi spesso importante. Contiamo quindi ancora sull´aiuto di tutti i deputati regionali per poter dare risposte concrete alle mamme di tutte le isole minori, troppo spesso dimenticate."