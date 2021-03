Inserita in Salute il 09/03/2021 da Cinzia Testa

Sguardo luminoso, ecco i segreti

Ogni donna desidera avere uno sguardo luminoso, ma non tutti sanno che gli occhi sono un organo molto delicato che richiede la nostra attenzione per non incappare in qualche fastidioso disturbo. Vediamo allora insieme quali sono i due maggiori disturbi per gli occhi e come fare per poterli evitare.

Un disturbo abbastanza frequente è alzarsi la mattina con gli occhi gonfi, che poi in realtà a gonfiarsi sono le palpebre. Tra le cause ci sono sicuramente ansia e stanchezza, solitamente correlati tra loro sono grandi nemici per la salute degli occhi. Infatti quando non si dorme abbastanza e si è carichi di pensieri o di lavoro, la mattina ci si alza con un aspetto visibilmente affaticato e il sintomo più evidente sono proprio gli occhi gonfi. Ma anche i problemi circolatori sono una delle cause più diffuse, poiché quando il flusso del sangue non è buono, i liquidi si fermano sotto gli occhi.

Ovviamente il primo passo per evitare gli occhi gonfi è il riposo e l’attività fisica, che aiuta a far circolare miglio il sangue. Ottimo il trattamento naturale di impacchi con acqua calda e sale, basta immergere una garza in questo composto e applicarlo sulle palpebre. Ma anche le classiche fettine di cetriolo fanno davvero bene, utilizzarle belle fredde da frigo e aiuteranno a sgonfiare gli occhi appesantiti.

Le occhiaie sono visibilmente fastidiose, visto che si presentano come dei segni scuri attorno agli occhi. Questo succede perché la pelle sotto gli occhi è molto sottile e delicata, e si può aggravare quando si prende il sole senza le giuste protezioni. Anche la ritenzione idrica e la disidratazione sono cause della presenza delle occhiaie, come per chi è anemico e ha della mancanza di ferro. Ovviamente come per gli occhi gonfi, anche l’insonnia o lo scarso riposo rendono il colorito del viso più pallido e i capillari sotto gli occhi più evidenti.

Per evitare questi fastidiosi segni scuri si deve consumare abitualmente cibi ricchi di antiossidanti, come i frutti di bosco e legumi e bevande come il tè verde , che aiuta anche ad assorbire meglio il ferro. Una volta utilizzate le bustine del te, si possono strizzare bene e applicare sulle occhiaie per aiutare ad attenuarle.

Gli occhi sono molto importanti, al giorno d’oggi più che mai l’arma di seduzione più importante. Infatti portando sempre la mascherina sono la parte che tutti notano ed è anche per questo che vanno curati con estrema meticolosità.