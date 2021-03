Inserita in Cronaca il 09/03/2021 da Cinzia Testa Anche il Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona si è affiliato all’Anas Il presidente Enrico Rebagliati: “crediamo si possa creare una serie di sinergie atte a valorizzare la cultura dello sport e della tradizione savonese”



Il Panathlon Club Savona sezione Carlo Zanelli presieduto da Enrico Rebagliati entra in Anas. L’Associazione benemerita del Coni, nata nel 1958 si è affiliata all’ANAS con l’intenzione di organizzare, in concerto con il comitato territoriale di Savona, una serie di iniziative atte a promuovere l’attività sul territorio ed aiutare chi ha bisogno di essere aiutato, specie in questo periodo di Pandemia. Lo scorso anno il direttivo del Club di Savona il cui nome è legato a Carlo Zanelli, per anni sindaco di Savona, medico sportivo, ma soprattutto grande dirigente sportivo, ha consegnato un contributo di 500 euro alla Croce Bianca di Savona. Afferma il presidente Enrico Rebagaliati: “ crediamo che fra le associazioni si possa creare una serie di sinergie atte a valorizzare la cultura dello sport e della tradizione savonese”. Quali sono i principi del Panathlon? Favorisce l’amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva; agisce, con azioni sistematiche e continue, ai vari livelli di competenza dei suoi Organi, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all’etica della responsabilità, alla solidarietà e al fair play, quale elemento della cultura degli uomini e dei popoli;promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli nell’opinione pubblica in collaborazione con la scuola, l’università ed altre istituzioni culturali; attua forme concrete di partecipazione, intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali; si adopera affinché‚ la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva; instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche statali e locali e con i responsabili dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa; quale insieme di Club di servizio, respinge il ricorso a tutti i tipi di doping, di violenza, di razzismo e di corruzione e si impegna ad incentivare e a sostenere le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping; appoggia il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell’Associazione.