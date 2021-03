Inserita in Sport il 06/03/2021 da Cinzia Testa Sigel Marsala a Macerata ha l’obiettivo di dare continuità al trend di questo inizio di Pool Promozione Messo da parte l´argomento "Coppa" con l´immeritata eliminazione per mano della Megabox, la compagine lilybetana si è trattenuta nel pesarese in vista della disputa del 2°turno di andata del Pool Promozione. L´impianto del MarPel Arena di Macerata ospita domenica 7 marzo alle 17.00 la gara tra la locale Cbf H.R. Macerata e la Sigel Marsala Volley. La squadra allenata dall´ottimo Amadio è animata da rabbia agonistica da riversare sul rettangolo rosa di Macerata e non cela i propositi di fare risultato. Si fronteggiano due sestetti che nella post-season occupano settimo e sesto posto. La squadra di coach Paniconi ha avuto rinviato il match inaugurale della nuova fase nel turno precedente e deve recuperare una partita (quella con avversario Eurospin Ford Sara Pinerolo). Reduce anch´essa dal quarto di Finale di Coppa Italia con Acqua&Sapone Roma Volley Club, un tie-break vincente ha dato il lasciapassare alle neroarancio per la Semifinale a gara unica di mercoledì 10 marzo da affrontare fuoricasa.



Le marchigiane del presidente Paolella alla loro seconda stagione in seconda serie nazionale possiedono la necessaria esperienza e un potenziale offensivo da non sottovalutare. Al palleggio, Ilenia Peretti che è anche il capitano "storico" e protagonista nella stagione del salto di categoria dalla B1 alla A2 con questi colori avvenuto nella stagione agonistica 2018/2019. Le bande Lipska e Maruotti garantiscono un determinato quantitativo di punti. Senza dimenticare il contributo realizzativo dell´opposto Sofia Renieri. La ventitreenne toscana, ex Nottolini Volley, non ha patito minimamente il salto di categoria dalla B1 alla A2. Al centro le neroarancio sprigionano forza, tecnica e altezza con Giulia Mancini, classe 1998, arrivata a Macerata la scorsa estate dopo l´onda lunga di quattro anni in serie A1 tra Club Italia, Scandicci, Cuneo e Filottrano. Ad affiancarla la riconfermata ventisettenne Melissa Martinelli, 187 cm, ex Trento e Cus Torino che ormai da diversi anni si è consolidata in questa categoria. Il libero della compagine è Veronica Bisconti, ex Scandicci e Modena di A1 e lo scorso anno come la Mancini a Filottrano in A1, ma ricordata per essere passata pure da Soverato durante la carriera.



Chiudono il roster la brava attaccante di posto quattro Valentina Pomili, la compagna di reparto originaria di Mazara del Vallo Morgana Giubilato, l´opposto Pirro, la centrale Rita, la palleggiatrice bolognese Galletti (una tra le ex della gara assieme alle azzurre Mazzon e Nonnati) e il libero Sopranzetti.





Ad introdurre il pregara in casa Sigel è l´opposto Federica Nonnati, fresca ex di turno, che parla della sfida esprimendosi così:



Vivrò emozioni strane per questo ritorno in un ambiente a me familiare e con persone dove sono stata bene lo scorso anno. Tornare al MarPel Arena mi offre la possibilità di rivedere la dirigenza, lo staff e le mie ex compagne. Sono davvero contenta e c´ho sperato che Marsala e Macerata fossero in Pool Promozione così da poter vedermi contrapposta al mio passato recente. Ovvio che domenica pomeriggio i ricordi non mi distoglieranno dal concentrarmi sulla partita perchè noi abbiamo i nostri obiettivi e li vogliamo perseguire"



Tifosi e appassionati potranno seguire le sorti dell´incontro attraverso la diretta di "LVF TV", la web-tv della Lega Volley Femminile. Altri modi per avere contezza sull´andamento in tempo reale dell´incontro saranno l´aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile.



Il via alle operazioni domenica alle ore 17.00 con la direzione arbitrale dall´Abruzzo dei sigg. Alberto Dell´Orso di Montesilvano (Pescara) e Alessandro Somansino di Teramo.





