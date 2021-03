Inserita in Cronaca il 05/03/2021 da Cinzia Testa La Rete ANAS dona un sorriso ai più piccoli di Craco La rete ANAS di Basilicata, sensibile verso le fasce più deboli ha donato quasi un centinaio di gelati per tutti i bambini del paese fantasma della Lucania. Un ringraziamento speciale al Sindaco di Craco Vincenzo Lacopeta per la grande sensibilità e fattività subito mostrata, che ha organizzato e coordinato brillantemente tutte le operazioni, e al Consigliere comunale Vincenzo Montemurro per l’eccellente organizzazione, la disponibilità e collaborazione che ci ha offerto per la consegna dei gelati ai piccoli del paese.



Grande soddisfazione è stata per Maristella Pace, presidente ANAS Basilicata e Michele Damato, presidente ANAS Craco, la riuscita della donazione e ringraziano l’Amministrazione Comunale di Craco che ha reso possibile questo sorriso in un momento di grande depressione sociale che la nostra regione sta attraversando a causa del momento pandemico all’apice ora dopo un anno di sacrifici economici e sociali dei lucani e degli italiani tutti.



Donare arricchisce l’animo.