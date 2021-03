Inserita in Salute il 03/03/2021 da Cinzia Testa Incidenti domestici: l’indagine sui rischi più frequenti corsi in casa Quando si sta a casa bisogna fare molta attenzione perché, stando ad un recente studio, non sono pochi i fattori di rischio che possono mettere a repentaglio la nostra sicurezza. Fra le quattro mura domestiche, infatti, ogni anno si consumano migliaia di incidenti, legati ad esempio alla pulizia degli ambienti, oppure alla preparazione dei pasti. Per non parlare delle scale, da sempre una delle maggiori fonti di pericolo. Conviene quindi approfondire questo argomento, per scoprire quali sono le cause più frequenti.

L’Indagine Multiscopo sui rischi corsi in casa

Stando ad una recente Indagine condotta da Multiscopo, è emerso che ogni anno quasi 3 milioni di persone si fanno male in casa, a causa di un incidente domestico. Fra le categorie più sensibili al problema si trovano le donne, con una percentuale del 70%, e lo stesso vale per le persone in terza età. Anche i bimbi sono spesso coinvolti da situazioni spiacevoli in casa, aventi a che fare soprattutto con gli spigoli, le cadute e gli incidenti in cucina. Inoltre, è bene sottolineare quanto segue: la maggior parte degli infortuni domestici avviene nella stanza da letto (14%), mentre al secondo posto si trova il salotto con il 12%. Chiudono il podio le scale con l’8%, insieme al bagno, con la medesima percentuale.

La pulizia grande protagonista degli incidenti

usare un lavavetri magnetico Bisogna fare molta attenzione soprattutto quando si pulisce la casa, perché la maggioranza degli incidenti domestici avviene proprio durante questi momenti. Basti pensare alle ferite da taglio procurate quando si mette in ordine la cucina, oppure alla pulizia delle vetrate, specialmente quando ci si sporge per lavare le facciate esterne. In questo caso può essere molto utile, come si spiega sul sito di orsettolavatore.com, in quanto evita di sporgersi dalla finestra e quindi di correre il rischio di cadere. Occhio anche ai pericolosissimi scivoloni in bagno, quando il pavimento è ancora bagnato, o in salotto dopo aver passato la cera. Infine, prima di pulire usando l’acqua, conviene sempre staccare tutti i dispositivi elettronici nelle vicinanze. Non solo pulizia: attenzione alla cucina

Quando si cucina, ci sono mille pericoli che ci attendono, alcuni dei quali facilmente immaginabili. I coltelli vanno sempre conservati con la lama verso il basso, e bisogna controllare il gas quando si finisce di utilizzare i fornelli o il forno. Le precauzioni non sono mai troppe, dato che il 36% degli incidenti domestici avviene proprio in cucina. Fra le cause principali, oltre a quelle già citate, troviamo anche le infezioni da spina di pesce, quando finisce sotto l’unghia, e le ustioni legate alle pentole che prendono fuoco, per via dell’uso eccessivo di olio. Infine, ecco altri incidenti comuni come l’acqua rovente che cade sopra i piedi, evitabile indossando sempre un paio di scarpe chiuse.

In conclusione, prima di pulire casa o di sferragliare fra i fornelli conviene sempre stare attenti e prendere tutte le contromisure possibili. Soltanto in questo modo è possibile evitare gli incidenti visti oggi e gli altri pericoli che si annidano fra le quattro mura domestiche.