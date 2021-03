Inserita in Tempo libero il 04/03/2021 da Cinzia Testa

Voglia di aria fresca: dopo il lockdown tutti desiderano un giardino

Il 2020 è stato un anno molto particolare, figlio di una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’arrivo del Covid-19 ha infatti sconvolto la quotidianità di ogni famiglia della Penisola, facendo cambiare idee e prospettive, come spesso accade quando si perde qualcosa che si dava per scontato. E quel qualcosa, per diverse settimane, è stata la libertà di potersi muovere e di respirare un po’ di aria fresca. Il giardino, non a caso, è diventato un forte desiderio per tantissimi cittadini della Penisola.

Stando ad una recente indagine condotta nel settore immobiliare, dopo il lockdown la ricerca di case accessoriate con il giardino ha avuto un’impennata da record. La priorità per gli italiani a caccia di una nuova abitazione è diventata la casa dotata di uno spazio esterno, desiderio “proibito” del 58% delle famiglie. I giardini privati sono i più ricercati, ma anche spazi esterni più piccoli come il balcone e le terrazze (con il 47% delle preferenze) suscitano più di un interesse. Affitto o acquisto poco importa: da questo punto di vista le percentuali sono tutto sommato equilibrate. Ciò che conta, infatti, e che sia presente la possibilità di respirare un po’ di aria pura, e di godersi del verde.

potatore a batteria professionale Spesso, quando si valutano i trend di mercato, si passa obbligatoriamente da un’analisi dei termini e degli argomenti più cercati su Google. Da questo punto di vista, durante e dopo il lockdown, hanno registrato un forte incremento le richieste relative al giardinaggio. In tanti hanno ad esempio cercato unsu giardinopoli.it, per la cura delle proprie piante e degli alberi da frutto, mentre altri si sono concentrati sulle fioriere da esterno. Altri ancora hanno cercato concimi e terricci, con un vero e proprio boom rispetto al 2019, superiore al 250%. Se si prende in considerazione l’intero settore del giardino, in linee generali le ricerche hanno superato del +245% il numero dell’anno precedente, attestandosi intorno alle 45 mila unità.

D’accordo il giardino, ma la casa rimane ancora oggi la priorità per tutti gli italiani: avere un tetto sopra la testa, infatti, garantisce il benessere delle famiglie. Di contro, adesso si fa maggiore attenzione alla sicurezza domestica, soprattutto per quanto riguarda l’installazione degli antifurto e gli interventi strutturali. In altre parole, lo spazio esterno piace sempre di più, a patto che – una volta rientrati in casa – le quattro mura domestiche possano garantire riparo e comfort. E di questi tempi, anche per via degli incentivi fiscali promossi dallo stato, sono numerose le famiglie che stanno approfittando dei bonus per ristrutturare il proprio appartamento.

Volendo trarre delle conclusioni, il verde attira tantissimi italiani, con il desiderio di potersi dedicare ad un hobby (il giardino e il giardinaggio) che rilassa corpo e spirito. Ma non per questo la sicurezza e la comodità in casa passano in secondo piano, come dimostra il boom di ristrutturazioni registrato negli ultimi mesi.