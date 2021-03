Inserita in Economia il 02/03/2021 da Cinzia Testa Stabilizzati due lavoratori ASU del Comune di Erice Due lavoratori ASU del Comune di Erice hanno firmato oggi il contratto a tempo parziale per 18 ore settimanali con il quale sono stati assunti al termine della procedura di stabilizzazione riservata al personale in servizio.



Si tratta, in particolare, di n. 1 unità di categoria “A” con il profilo di “Operatore Servizi Tecnico Manutentivi” e di n. 1 unità di categoria B nel profilo di “Esecutore Amministrativo/Contabile” che da oggi sono stati assunti a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure di previste dal Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021.



“Oggi è un giorno importante per i lavoratori ASU del Comune di Erice - ha commentato la Sindaca Daniela Toscano - perché è stato portato a compimento il percorso di stabilizzazione avviato negli scorsi anni. Si tratta certamente di un primo ma significativo step che riguarda solo una piccola parte della platea dei lavoratori ASU ma nei prossimi mesi, compatibilmente con le capacità assunzionali del nostro ente, contiamo di procedere alla stabilizzazione del maggior numero possibile di altre unità lavorative per colmare le grosse lacune che i numerosi pensionamenti hanno determinato in tutti i settori del Comune. Avevamo avviato le stabilizzazioni già lo scorso anno assumendo a tempo indeterminato i 32 lavoratori ex contrattisti che abbiamo già stabilizzato a tempo indeterminato con contratti che dal 1° gennaio 2021 abbiamo portato fino a 24 ore settimanali, adesso cercheremo di completare i percorsi avviati con il personale ASU.