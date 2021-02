Inserita in Cronaca il 24/02/2021 da Rossana Battaglia Apertura sportelli di ascolto presso l’I.C. di Tusa e l’I.T.S. Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata di Militello. Sono stati firmati lo scorso 15 febbraio i protocolli d’intesa per l’apertura di due sportelli d’ascolto presso l’Istituto comprensivo di Tusa (ME) operante nei territori di Tusa, Castel di Tusa, Pettineo, Castel di Lucio e Motta d’Affermo e l’Istituto Tecnico statale economico e tecnologico Giuseppe Tomasi diLampedusa di Sant’Agata di Militello (ME). A firmare i documenti d’intesa la Presidente dell’Associazione CO. TU. LE VI. Aurora Ranno e la Dirigente scolastica dei due Istituti Antonietta Emanuele. Le professioniste che garantiranno il servizio presso l’istituto di Tusa saranno l’Avv.Maria Piera Franco , la psicologa Rosaria Testa e la psicoterapeuta Maria Oliva Lipari ; l’Avv. Maria Letizia Pettineo e la psicologa Marianna Nuccio , invece, garantiranno l’operatività dello sportello di Sant’Agata di Militello. Il servizio presso i due plessi scolastici verrà attivato gratuitamente una volta al mese ed ogni qualvolta richiesto dagli studenti e dal personale scolastico. “Ringrazio la dirigente Antonietta Emanuele per la fiducia accordataci e per la sensibilità mostrata in ordine alle tematiche del progetto; i due sportelli di recente attivati - prosegue la presidente Aurora Ranno - si aggiungono alla vasta rete di centri di ascolto attivati dalla CO. TU. LE VI. in diversi Istituti scolastici della Sicilia, al servizio delle popolazioni scolastiche di riferimento e del personale”.