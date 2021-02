Inserita in Cronaca il 23/02/2021 da Rossana Battaglia FAVIGNANA: DETENZIONE MUNIZIONAMENTO DA GUERRA, PORTO DI ARMI ATTI AD OFFENDERE E DROGA 1 ARRESTO DEI CARABINIERI Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Favignana hanno tratto in arresto una donna del posto T.M., classe 77, con precedenti di Polizia e conosciuta agli operanti, per i reati di detenzione di munizionamento da guerra, porto di armi atti ad offendere e detenzione di droga. Nel corso di un normale servizio di perlustrazione, alla ricerca di illecita detenzione di armi e droga, i Carabinieri dell’isola, procedevano a perquisizione domiciliare e personale nei confronti della donna trovandola in possesso di un proiettile calibro 5,56 in dotazione alle forze armate, illegalmente detenuta . Durante le attività la stessa veniva altresì deferita in stato di libertà all’A.G. poiché, occultati sulla sua persona, si rinveniva un coltello del genere vietato ed una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per la quale veniva segnalata alla locale Prefettura. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestata, espletate le formalità procedurali, veniva tradotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta nella giornata di venerdì 12, arresto convalidato.