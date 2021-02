Inserita in Politica il 20/02/2021 da Direttore Una “tre giorni” sulla Sicurezza Stradale con la Polizia di Stato Si è conclusa la campagna di sicurezza stradale in materia di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, durata tre giorni e per la quale ha visto impegnate 13 pattuglie della Polizia Stradale di Trapani.

L’obiettivo è stato quello di far convergere più controlli sistematici sul fenomeno del mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta da parte di tutti gli occupanti dei veicoli, armonizzando prevenzione e controllo. Nell’ambito delle predette giornate sono stati controllati 85 veicoli e contestate 55 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.



Secondo il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trapani “Il dato conferma che ancora bisogna costruire una cultura della sicurezza stradale, che potrà essere elevata solo col contributo sinergico di ognuno di noi: cambiamento culturale dei cittadini e azione delle Forze dell’Ordine. Indossare le cinture e farle indossare a tutti i passeggeri anteriori e posteriori è un semplicissimo gesto che salva la vita”.