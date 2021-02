Inserita in Cultura il 20/02/2021 da Direttore RETE ANAS al servizio delle affiliate con formazione ed informazioni Alla base di un sistema efficace ed efficiente vi è la professionalità, la preparazione e la competenza degli operatori ed è per questo che la rete Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha calendarizzato per i prossimi mesi formazione specifica sia con riferimento alla gestione delle associazioni che alla redazione del bilancio, anche alla luce di quelle che sono state e sono le novità amministrative e contabili introdotte con il decreto legislativo 117 del 2017 e le successive modifiche.



La rete ANAS, inoltre, intende partecipare tutte le affiliate sulle circolari ministeriali che sono state emesse dal ministero del lavoro che hanno chiarito alcuni punti controversi della riforma.



Infine, la rete ANAS, giorno 13 marzo ha programmato un´intera giornata dedicata alla formazione delle affiliate sui seguenti temi: partecipazione alle gare di appalto: la gestione degli appalti; la rendicontazione delle gare.



Con l´occasione saranno introdotti i principi sottesi alla redazione del bilancio per le associazioni il cui il cui rendiconto economico patrimoniale e finanziario supera i € 220000