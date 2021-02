Inserita in Cultura il 20/02/2021 da Cinzia Testa Agenda 2030, riusciremo a raggiungere gli obiettivi nel tempo stabilito? Molti di noi già conoscono l´Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Gli obiettivi dell’agenda sono:

• Sconfiggere la povertà

• Sconfiggere la fame

• Salute e benessere

• Istruzione di qualità

• Parità di genere

• Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

• Energia pulita e accessibile

• Lavoro dignitoso e crescita economica

• Imprese, innovazione e infrastrutture

• Ridurre le disuguaglianze

• Città e comunità sostenibili

• Consumo e produzione responsabili

• Lotta contro il cambiamento climatico

• La vita sott’acqua

• La vita sulla terra

• Pace, giustizia e istituzioni solide

• Partnership per gli obiettivi

Un progetto ambizioso che fa riflettere spesso sulla concreta possibilità di portarlo realmente a compimento entro i tempi stabiliti.

Pensiamo ad esempio alla lotta contro il cambiamento climatico: ci vorranno più di dieci anni per rendere il nostro pianeta un posto sicuro.

Alcuni obiettivi, invece, entro il 2030 potrebbero essere raggiunti. Citiamo il progetto per l’istruzione di qualità, la sconfitta della fame, la sconfitta della povertà, la riduzione delle disuguaglianze.

L´Agenda 2030 porta con sé una grande novità: per la prima volta viene espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, superando in questo modo definitivamente l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.



Gabriele Misuraca