Inserita in Tempo libero il 16/02/2021 da Cinzia Testa Uffici e luoghi pubblici: proteggere i cavi grazie alle canaline elettriche Uffici e luoghi pubblici sono accomunati dalla necessità di essere messi in sicurezza massima, dall´esigenza di essere funzionali e accessibili quando si rendono necessari degli interventi di manutenzione e di avere un buon aspetto ordinato e decoroso. Questo risultato può essere ottenuto grazie all´utilizzo delle canaline elettriche, uno strumento perfetto per proteggere i cavi di uffici e luoghi pubblici, mantenendone inalterato l´aspetto dell´arredamento e garantendo il necessario livello di sicurezza. Questa soluzione è ideale anche all´interno dei cantieri, così da offrire la giusta organizzazione per il cablaggio già dal primo momento, ad esempio durante una fase di costruzione o di ristrutturazione. Solitamente le canaline vengono scelte in base alla sezione dei cavi che devono contenere e per una quantità di metri variabile in base alle distanze da coprire. Prima di procedere all´ordine è quindi importante calcolare bene la quantità di materiale necessario.

Organizzazione e utilizzo delle canaline

canaline elettriche unire un punto di partenza, come ad esempio un quadro elettrico, ed uno di destinazione diversificato per ogni apparecchio. Leconsentono di inserire tutti i cavi di alimentazione, di segnale e in generale qualsiasi filo preveda un passaggio di corrente elettrica, al loro interno. Il percorso di questi strumenti permette di, come ad esempio un quadro elettrico, ed uno di destinazione diversificato per ogni apparecchio. Essendo personalizzabili le canaline hanno molti vantaggi e possono anche prevedere più punti di uscita. Ovviamente si tratta di uno strumento che consente anche di adeguarsi a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Spesso questi importanti strumenti vengono chiamati anche catene portacavi, in quanto forniscono un canale su misura per trasportare ogni tipo di cablaggio in modo sicuro e ordinato da un punto all´altro dell´ufficio o della struttura. L´utilizzo delle canaline permette di tenere un ambiente, come ad esempio un magazzino, un ufficio o un´officina, nella massima sicurezza, evitando danni accidentali e pericolosi contatti del personale con i cavi elettrici. Il ricorso al loro utilizzo è poi indispensabile in tutti quei contesti che prevedono un costante passaggio di persone, come ad esempio in un corridoio. La semplificazione, l´ordine e il corretto funzionamento di un ambiente di lavoro passano per l´utilizzo di questi strumenti a dir poco fondamentali e di semplicissima installazione. Caratteristiche tecniche

Questo strumento per la protezione dei cavi può anche collegare parti considerate fisse, come ad esempio un generatore di corrente, ad altre mobili come ad esempio dei macchinari industriali. I vantaggi delle canaline passacavi sono moltissimi e tra questi troviamo: • Sono personalizzabili in ogni aspetto. • Sono facili da utilizzare e collocare. • Mantengono l´ambiente in ordine. • Facilitano la manutenzione straordinaria. • Offrono la massima sicurezza; • Hanno costi molto contenuti. In commercio esistono diversi prodotti, con colorazioni e materiali tra loro differenti, in modo da poter soddisfare anche le esigenze più disparate sia in termini pratici che estetici. Possono essere realizzate in alluminio, acciaio inox, acciaio zincato o pvc. Di solito prevedono la presenza di un coperchio che può essere facilmente aperto per rendere semplicissima l´istallazione e facilitare anche i futuri interventi di manutenzione. In caso di guasto, grazie alle canaline è molto più facile intervenire in modo semplice e mai invasivo, andando così a risparmiare notevolmente anche sugli interventi futuri di manutenzione, dal momento che non sarà necessario intervenire sulle opere murarie, come avviene di solito nel caso di normali cavi da corrugato posizionati all´interno della parete. In conclusione è evidente che i pregi di questi strumenti sono tantissimi, a fronte di un costo e di uno sforzo per il collocamento che potrebbero essere definiti quasi pari a zero.