Inserita in Cronaca il 16/02/2021 da Rossana Battaglia ARTE E CULTURA: A PALERMO RIAPRONO IL COMPLESSO MONUMENTALE PALAZZO REALE-CAPPELLA PALATINA E LA MOSTRA TERRACQUEO Dopo la chiusura forzata, riaprono ai visitatori martedì 16 febbraio 2021, il Complesso Monumentale di Palazzo Reale-Cappella Palatina e la mostra Terracqueo, che è stata prorogata fino al 31 maggio. Come da disposizione ministeriale, il Complesso aprirà dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.30 (ultimo ingresso), il venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (ultimo ingresso).

Come già accaduto durante la prima riapertura, la Fondazione Federico II ha organizzato una fruizione del sito che assicura ai visitatori un’elevata sicurezza nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento del covid-19. Fondazione Federico II www.federicosecondo.org Per accedere al Complesso Monumentale di Palazzo Reale, il ticket si può acquistare in biglietteria a Piazza del Parlamento oppure on line sul sito dellacliccando su “Biglietteria on line”. Sarà possibile acquistare il biglietto online fino a 20 minuti prima dell’ultimo ingresso consentito. Per assicurare le corrette operazioni di controllo, sicurezza e sanificazione e garantire il rispetto dell’orario delle prenotazioni, i visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario segnalato nel voucher di prenotazione.

www.federicosecondo.org Biglietteria on line”, “Prenotazione on line” o inviando una mail a th.gruppi@vivaticket.com. Tour Operator, Agenzie di viaggio, Guide turistiche, Associazioni, Istituti scolastici e Università potranno prenotare le visite turistiche per gruppi attraverso il sito della Fondazione Federico IIcliccando su “”, “” o inviando una mail a th.gruppi@vivaticket.com.