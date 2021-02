Inserita in Politica il 13/02/2021 da Direttore Salemi, buoni spesa emergenza Covid Le domande entro il 20 febbraio SALEMI - Ci sarà tempo fino a sabato 20 febbraio per presentare la richiesta dei buoni spesa erogati dal Comune di Salemi in favore delle famiglie più colpite dalla crisi economica derivante dall´emergenza Covid. L´amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha individuato quattro importi differenti per l´erogazione dei buoni: 150 euro per le famiglie con un solo componente, 250 (2 componenti), 300 (3 componenti) e 350 (4 componenti). I buoni saranno spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Salemi e non potranno essere ceduti a terzi. Le domande dovranno essere presentate attraverso il link https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php entro il 20 febbraio. A partire dal mese di marzo, i buoni spesa avranno cadenza mensile fino ad esaurimento dei fondi statali: le domande dovranno essere presentate entro il 20 di ogni mese.