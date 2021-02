Inserita in Cronaca il 12/02/2021 da Rossana Battaglia FEDERFARMA PALERMO-Banco farmaceutico-Domani conferenza stampa sulla raccolta farmaci in corso GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO PER IL BANCO FARMACEUTICO DOMANI CONFERENZA STAMPA SULLA RACCOLTA IN CORSO IN 79 FARMACIE DI PALERMO E PROVINCIA FINO A LUNEDì

La pandemia non ferma la solidarietà e, come ormai da tradizione nel secondo sabato di febbraio di ciascun anno, 79 farmacie di Palermo e provincia (tre in più rispetto al 2020) e centinaia di volontari da martedì scorso partecipano fino a lunedì prossimo alla “Giornata di raccolta del farmaco”, per consentire ai cittadini di donare alla Fondazione Banco Farmaceutico i medicinali che le associazioni e gli enti caritatevoli del territorio distribuiscono a quanti non possono permettersi di acquistarli, il cui numero è ulteriormente cresciuto durante la crisi da Covid-19. Domani, 13 febbraio, alle ore 10, a Palermo, presso la Farmacia Bonsignore, in viale Regione Siciliana Nord-Ovest, 2322 (nei pressi dell’ex Motel Agip), il segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma, Roberto Tobia, la segretaria dell’Ordine provinciale dei farmacisti, Chiara Giuffrè, il responsabile locale del Banco Farmaceutico, Giacomo Rondello, e i rappresentanti della farmacia solidale dell’Istituto Villa Nave , faranno con la stampa il punto sui risultati della passata edizione e promuoveranno la nuova raccolta che sarà in corso fino a lunedì prossimo.