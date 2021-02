Inserita in Cronaca il 11/02/2021 da Direttore CARABINIERI: IL GENERALE CAVALLO IN VISITA A TRAPANI Il Generale di Corpo d´Armata dei Carabinieri Gianfranco CAVALLO, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, con competenza sui Carabinieri di Sicilia e Calabria, recentemente insediatosi nel nuovo incarico, ha fatto visita, nella giornata di oggi, al Comando Provinciale di Trapani. L’alto ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gianluca VITAGLIANO, ha voluto rivolgere, nel rispetto delle prescrizioni emanate per contenere la diffusione del Covid-19, un indirizzo di saluto ad una rappresentanza dei Carabinieri in servizio della Provincia, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e degli organismi di rappresentanza, mettendo in luce l’impegno profuso dell’Arma locale nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Nella circostanza, il Generale ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale delle Stazioni Carabinieri, la cui centralità è stata ancor più accentuata dalle accresciute difficoltà che la popolazione sta affrontando per l’emergenza sanitaria. Le Stazioni Carabinieri - da sempre orientate al “servizio di prossimità” – si sono confermate fondamentali, non solo per la consueta attività di prevenzione e repressione svolta con il sostegno di tutte le altre articolazioni dell’Arma, ma anche per la risoluzione dei problemi quotidiani della gente, a testimonianza della vicinanza dei Carabinieri ai cittadini. Tale stretto legame con le comunità mira a rafforzare i sentimenti di fiducia nei confronti delle Istituzioni, quale elemento indispensabile per garantire una sempre più ampia cornice di sicurezza per le popolazioni.

Nel corso della giornata, il neo Comandante Interregionale – nel solco della costante e fattiva collaborazione interistituzionale – ha incontrato anche il Prefetto della Provincia, Dott. Tommaso RICCIARDI, nonché i Dottori Andrea GENNA e Maurizio AGNELLO, rispettivamente Presidente del Tribunale di Trapani e Procuratore Aggiunto della locale Procura.