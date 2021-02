Inserita in Economia il 10/02/2021 da Cinzia Testa L´appuntamento di Biometano Day, il 2 e 3 marzo 2021 Le problematiche legate all´organizzazione di eventi in presenza che hanno condizionato le nostre attività nel corso del 2020, ci hanno anche dischiuso nuove opportunità e collegamenti. Non ultima, la possibilità di raggiungere ogni parte d´Italia, come è avvenuto con la prima edizione virtuale di Biometano Day, gli scorsi 7 e 8 maggio, in particolare il Centro e il Sud, che, nel campo del biometano, stanno mostrando grande vivacità.



A Biometano Day saranno presentate le più recenti realizzazioni impiantistiche e le novità tecnologiche, dalla produzione di biogas all´upgrading, dall´immissione in rete alla distribuzione ed al trasporto in stato gassoso o liquefatto.



Ma sarà anche l´occasione per un importante ragionamento sui risultati raggiunti e sui provvedimenti necessari per sviluppare maggiormente questa virtuosa filiera ambientale, soprattutto con l´utilizzo di scarti e rifiuti agroalimentari. Senza dimenticare l´impatto sul settore del nuovo Regolamento Europeo sui Fertilizzanti, ormai dietro l´angolo.