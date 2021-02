Inserita in Tempo libero il 10/02/2021 da Cinzia Testa Slot machine online: boom di ricerche in Sicilia negli ultimi 365 giorni Videogiochi e slot machine oggi camminano sempre più a pari passo. Le software house di gioco hanno capito presto che l’unica via per sopravvivere era quello di innovarsi rinnovandosi. Così è nata una nuova tecnologia, quella che in particolare ha reso le slot machine strumenti sempre più performanti e, appunto, simili ai videogiochi. Per capirsi, oggi giocare alla PlayStation o alle slot machine ha poche o nulle differenze.

Quel che è cambiato nell’ottica delle slot machine è vario, ma tutto è alla base del rinnovamento. La grafica, per esempio, l’aumentata capacità realistica, la creazione di remake da altri settori in versione ludica. Un esempio sono le slot machine offerte da Microgaming, casa produttrice di capolavori come Tomb Raider . Il modo migliore per fidelizzare gli utenti ed accoglierne di nuovi, con prodotti sempre più trasversali e capaci di abbracciare pubblici sempre più eterogenei.

Alla base di una slot machine online con soldi veri però vi è un grande lavoro. Che parte dagli stanziamenti di budget, e che prosegue con la ricerca di un brand o di un tema su cui impostare le slot. Le società produttrici di slot online con denaro reale dunque pensano anzitutto agli utenti, al target cui indirizzare i propri prodotti. Da qui scelgono poi la via della geolocalizzazione e dei canali da usare, siano essi mobile o siano essi legati all’universo desktop. Si arriva poi alla scelta del tema, da combinare sapientemente con grafica, meccanica di gioco e algoritmi matematici.

Proprio l’elemento matematico è alla base di questa particolare categoria di giochi con denaro reale : le vincite, sempre casuali, sono tenute insieme da un mix di regole. Il tutto è alla base del RGN, il Random Generator Number. I produttori decidono così di bilanciare frequenti piccole vittorie a rarissime grandi vittorie, stabilendo altresì i “near-misses” o i “partial-hits”, il numero di free spin e i bonus payouts. Si spiega così il successo di autentici capolavori come Book of Ra, probabilmente la slot più popolare nei casinò online italiani. O Book of Dead, la slot di casa Play’n Go ispirata, come la prima, al tema dell’Antico Egitto. Simboli e sinonimi di cambiamento strutturale nel mondo delle slot. E segno di un avvenuto cambio di passo.

Per questo le slot machine online raccolgono sempre più consensi: si pensi a regioni come la Sicilia, dove la keyword slot machine online ha raggiunto notevoli risultati sui principali motori di ricerca come Google Trends, nel periodo compreso tra febbraio 2020 e febbraio 2021. Nel giro di un anno la parola chiave si è talmente stabilizzata da risultare onnipresente.