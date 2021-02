Inserita in Cronaca il 09/02/2021 da Rossana Battaglia L’Instituto Cervantes di Palermo apre le II Lezioni di ispanismo on line L’Instituto Cervantes di Palermo apre le II Lezioni di ispanismo on line con la conferenza della prof.ssa Maria Caterina Ruta Si parlerà delle “Novelas ejemplares”di Miguel de Cervantes

Riprende la serie delle conferenze on line all’interno della linea di lavoro dell’Instituto Cervantes di Palermo “ II Lezioni palermitane di ispanismo on line ”: giovedì 11 febbraio, alle ore 17:00, la prof.ssa Maria Caterina Ruta terrà sulla piattaforma ZOOM la conferenza on line, in lingua spagnola, dal titolo “Reinvenzioni cervantine dei generi letterari: intorno alle “Novelas ejemplares”.

La raccolta di “Novelas ejemplares” di Cervantes solleva molti interrogativi sulla novità del genere narrativo rispetto alla tradizione esistente. Secondo l´opinione che Cervantes cambia tutto e lo adegua alla modernità di cui è protagonista, la professoressa Maria Caterina Ruta si concentrerà sulle difficoltà che si incontrano quando si cerca di classificare le “Novelas” per categorie o si vuole definire la posizione di Cervantes di fronte a determinati problemi della società contemporanea. Nell´esprimere il suo universo sociale ed etico, lo scrittore è costretto a reinventare i generi letterari che si erano affermati, per rappresentare i cambiamenti avvenuti nella cultura europea del XVII secolo.

Maria Caterina Ruta è stata professoressa di letteratura spagnola presso l´Università degli Studi di Palermo. Presidente dell´Associazione Ispanisti Italiani negli anni 2004-2007 e vicepresidente dell´Associazione dei Cervantisti negli anni 2009-2015. Fa parte della redazione delle riviste: “Anuario de Estudios Cervantinos”, “Anales Cervantinos”, “Cuadernos AISPI” e del “Proyecto Recreaciones Quijotescas”. Nella sua attività scientifica si è occupata di narratologia analizzando testi di vari autori e soprattutto dell´opera di Cervantes, traducendo alcune “Novelas ejemplares”. I suoi saggi sono stati pubblicati in atti di conferenze, volumi collettivi e riviste. Ha pubblicato i libri: “Codici sociali e codici culturali” (Palermo, Quaderni del Circolo semiologico siciliano n.11, 1979), “Il Chisciotte e i suoi dettagli” (Palermo, Flaccovio, 2000), “Novecento ispanico” (Palermo, Sellerio, 2005) e “Memoria del Quijote” (Centro de Estudios Cervantinos, 2008). Ha curato diversi volumi di Atti di Convegni, in particolare “L´isola del Don Chisciotte” (Palermo, Flaccovio, 2007), insieme a Laura Silvestri, e con A. Robert Lauer il numero monografico della rivista AISPI “Un paseo entre los centenarios cervantinos”. Si è occupata e continua a occuparsi delle opere di alcuni poeti del XX e XXI secolo. Nel 2014 l´Ambasciata di Spagna a Roma l´ha decorata con la “Encomienda de Isabel la Católica”.

La conferenza, in lingua spagnola, sarà tenuta attraverso la piattaforma Zoom . Gli interessati possono scrivere una mail a: cultpal@cervantes.es per ricevere link e password per partecipare. Si fa presente che sarà possibile richiedere le credenziali entro le ore 12:00 di giorno 11 febbraio.