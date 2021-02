Inserita in Politica il 07/02/2021 da Direttore la RETE ANAS a ssotegno e supporto delle ODV, delle APS e delle ASD LA rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), anche in periodo così particolare non si ferma e soprattutto non si ferma l´attività di sostegno alle famiglie in difficoltà ed a quelle indigenti.



La RETE ANAS, che cresce di giorno in giorno, ad oggi oltre 3 mila aderenti, e con la comparsa della pandemia ha rinforzato l´attività di sostegno con le ODV dotate di ambulanza e personale professionalmente preparato ed attrezzato per sostenere ed aiutare chi ha contratto il COVID .



Tante le ODV che si sono affiliate alla RETE e che svolgono la loro attività di volontariato a sostengo ed insieme all´operatore 118 secondo le modalità e la normativa vigente a livello regionale.



Le adesioni che ad oggi sono arrivate, per il tramite dei presidenti regionali, sono tante dalle alpi alle piramidi percorrendo tutto lo stivale.



Il portavoce Nazionale a seguito e segue con particolare attenzione le vicenda della pandemia e non sono mancate riflessioni, con riferimento non tanto al virus che è un fatto oggettivo ed evidente, ma quando alle misure adottate dal Governo su suggerimento del comitato tecnico. Infatti, sostiene il portavoce, impedire l´attività motoria e sportiva, da sempre è noto che la manza di attività motoria e sportiva indebolisce il corpo e il fisico, conseguentemente si creano le condizioni di fragilità psicofisiche e quindi e facile che il virus aggredisca, in modo violento, le persone. Sarebbe stato, forse, molto più saggio, così come è stato fatto in Giappone, consentire a tutti di fare attività motorie e sportive per non indebolire il corpo, ed in sicurezza.