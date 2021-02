Inserita in Sport il 05/02/2021 da Cinzia Testa Tutti i movimenti del calciomercato invernale come per esempio su William Hill Finalmente la sessione invernale di calciomercato in Serie A è terminata, ed i movimenti sono stati svariati. Molta gente era interessata a questo calciomercato: i giocatori del fantacalcio, per rinforzare la propria squadra con nuovi arrivi, gli scommettitori, che hanno puntato su acquisti e cessioni di giocatori sui bookmakers,, ed ovviamente i fan delle squadre stesse, che speravano in rinforzi per il proprio team per affrontare al meglio questo duro girone di ritorno. Senza ombra di dubbio, la squadra più attiva in questa sessione di mercato è stata il Milan, che ha acquistato ben tre giocatori di livello per cercare di mantenere saldo il primo posto e tornare a vincere lo scudetto dopo dieci anni. Tomori in difesa, Meitè a centrocampo e Mandzukic in attacco sono acquisti di grande spessore e che aiutano a rafforzare la squadra in questa corsa al titolo. Ma anche altre squadre hanno fatto un mercato interessante. Scopriamolo di seguito.

- I movimenti principali del calciomercato invernale L´Atalanta ha ceduto il Papu Gomez al Siviglia, dopo la rottura con l´allenatore. Al suo posto sono stati comprati due interessanti giovani, Maehle dal Genk e Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk. Molto attivo anche il Benevento, che ha cercato di rinforzare la rosa per guadagnarsi la permanenza in Serie A. Da sottolineare l´acquisto dell´attaccante Gaich e dei difensori Antei e Depaoli. Il Bologna ha ceduto Denswil e Calabresi ed ha acquistato Faragò dal Cagliari e l´interessante Soumaoro dal Lilla. Il Cagliari stesso è stata una delle squadre col mercato più movimentato, per aiutare l´allenatore dopo una striscia di risultati non positivi. Da segnalare il ritorno di Naingolaan e l´acquisto di Duncan, Rugani, Asamoah, Deiola e Calabresi. Il Genoa ha fatto piccoli movimenti in prestito, ma il migliore in assoluto è l´arrivo di Strootman, giocatore di grande esperienza e che aiuterà sicuramente il Grifone a salvarsi. Mercato quasi o del tutto fermo per molte altre squadre, in particolare Inter, Juventus, Lazio e Napoli.