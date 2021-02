Inserita in Cultura il 05/02/2021 da Cinzia Testa Aggiornamento graduatorie ATA 2021: EIRSAF FULL + DATTILOGRAFIA Anas Piemonte (Associazione Nazionale di Azione Sociale) in collaborazione con Irsaf (Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione) offre un pacchetto promozionale destinato al personale ATA in vista dell´aggiornamento delle graduatorie. Il pacchetto, costituito dal Passaporto informatico Eirsaf Full + Corso di dattilografia, ha il costo scontato di 179 €.



Il passaporto informatico EIRSAF FULL



Il percorso per adulti più completo e in grado di attestare le competenze in ambito ICT in maniera conforme agli standard richiesti dalla Comunità Internazionale.



Il corso di Dattilografia



E´ adatto a chi vuole migliorare la conoscenza della tastiera e la padronanza dell’utilizzo della stessa, attraverso approfondimenti teorici e pratici.



PUNTEGGIO



Ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al DM 640 DEL 2017 si attribuiscono:



0,60 punti: per EIRSAF FULL



1 punto: per DATTILOGRAFIA



RICONOSCIMENTO



Le certificazioni EIRSAF FULL e DATTILOGRAFIA sono riconosciute dal MIUR in quanto erogate dall’ente IRSAF, presente nell’elenco enti accreditati MIUR, a pagina 113.



La certificazione di Dattilografia è rilasciata in collaborazione con un ente pubblico come espressamente richiesto dalla faq n° 16 del MIUR che riportiamo integralmente per completezza di informazioni.



FAQ 16: Che cosa si intende con l’espressione “Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 640 del 2017.



Si tratta di attestati rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati ma pur sempre istituiti da soggetti pubblici. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici.



EIRSAF



Nato nel 2011, EIRSAF è il polo di Educazione all’Informatica di IRSAF già Ente di riferimento nel comparto scuola. Da anni collaboriamo con le più prestigiose Università e Istituti di formazione aziendale italiani e stranieri, grazie ad un’offerta formativa di elevata qualità e contenuti attuali, in linea con le competenze professionali richieste dal mercato europeo. La nostra vocazione è promuovere e diffondere una cultura digitale corretta, efficace e immediatamente spendibile, affinché i nostri allievi siano capaci di utilizzare le nuove tecnologie e di comunicare con esse in maniera consapevole e responsabile, in un’ottica di continuo e costante aggiornamento.



INFO MAIL: anasformazione@hotmail.com CEL: 3770828058 / 3516834880