Inserita in Politica il 04/02/2021 da Direttore Si è insediata la commissione per "l´indirizzo ed il controllo dei beni confiscati alla mafia" Si è insediata la commissione speciale per "l´indirizzo ed il controllo dei beni confiscati alla mafia".



Nella seduta di insediamento, come da regolamento, all´unanimità è stata eletta presidentessa Fabiana Napoli, consigliere comunale della lista di maggioranza "Oltre". Vicepresidente della commissione è stato eletto il consigliere comunale del gruppo di minoranza "Castellammare 2.0" Nicolò Coppola. Terzo componente della commissione è il consigliere comunale Antonio Como del gruppo "Via".



L´insediamento e l´elezione di presidente e vice è avvenuto alla presenza del vicesindaco Giuseppe Cruciata poiché la commissione è composta da tre consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare e ne è rappresentante di diritto il sindaco o suo delegato.



La commissione rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2022 quando dovrà relazionare al presidente del consiglio comunale Mario Di Filippi su quanto svolto.



L´organismo di consultazione interno al consiglio comunale è stato istituito dopo che lo scorso anno il consesso ha approvato un atto deliberativo "allo scopo di indirizzare l´attività amministrativa destinataria di numerosi beni che necessitano di puntiglioso controllo nel rispetto dell´oggetto di previsione contenuto nel verbale di consegna".



L´apposito regolamento per l´utilizzo dei beni confiscati è stato approvato nel 2018 e seguendo quanto indica, la commissione, "si dovrà fare carico di individuare una scala di priorità di utilizzo ed eventualmente proporre alla giunta municipale concessioni per finalità sociali e/o emergenze abitative e/o di lucro".