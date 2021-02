Inserita in Cronaca il 02/02/2021 da Rossana Battaglia TRAPANI. I CARABINIERI ARRESTANO UN 25ENNE: ERA IN POSSESSO DI 100 GRAMMI DI HASHISH I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani , nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno della detenzione e traffico illecito di sostanza stupefacente, hanno arrestato L.F., trapanese, cl.96, già gravato da precedenti di polizia . I militari operanti, dopo aver fermato l’uomo per un controllo su strada mentre si trovava a bordo della propria autovettura, hanno ritenuto opportuno svolgere una minuziosa perquisizione sia della autovettura che personale a causa dell’atteggiamento nervoso e poco collaborativo del fermato. L’attività ha dato esito positivo, infatti, ha permesso di rinvenire un sacchetto contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish in un unico panetto che il 25enne custodiva sulla propria persona. La sostanza è stata posta sotto sequestro mentre l’uomo è stato condotto presso il Comando Compagnia di Trapani, dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella giornata di oggi, in sede di udienza di convalida, il Giudice competente ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani.