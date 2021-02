Inserita in Politica il 31/01/2021 da Direttore Rissa al Rione S. Alberto : 6 arresti della Polizia di Stato Sono sei le persone arrestate nel pomeriggio di venerdì, con l’accusa di rissa aggravata, dai poliziotti della Questura di Trapani, in una via del Rione S. Alberto di Trapani.

A fronteggiarsi un intero nucleo familiare, composto da diversi membri con precedenti di polizia e due cittadini nigeriani, uno dei quali noto alle Forze dell’Ordine.

Momenti di panico quando le opposte fazioni hanno iniziato a fronteggiarsi, utilizzando bottiglie, coltelli, mazze da baseball ed altri oggetti contundenti.

Sul posto diversi equipaggi della Squadra Volante e della Squadra Mobile, che sono riusciti ad evitare un’ulteriore escalation della situazione separando e bloccando i contendenti.

Il bilancio è di cinque persone ferite, di cui una ricoverata presso il locale nosocomio ed una sesta, di sesso femminile, rimasta illesa.

Per tutte e sei sono comunque scattate le manette e sono state collocate ai domiciliari.

In sede di udienza di convalida, svoltasi nel pomeriggio di ieri, l’A.G. ha applicato, per 5 di essi, la misura cautelare dell’obbligo di dimora, mentre per l’uomo ricoverato, quella degli arresti domiciliari presso il nosocomio.