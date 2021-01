Inserita in Sport il 30/01/2021 da Direttore 2B Control Trapani VS Bertram Tortona: il pregara Questa mattina la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al Pala Ferraris di Casale Monferrato in vista della partita di domani contro la Bertram Tortona (Pala Oltrepò, ore 18.00), gara valida per la sedicesima giornata (terza di ritorno) del campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone verde.

Nel pomeriggio di oggi squadra e staff si dirigeranno verso Tortona.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.



Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Tommy Pianegonda, Salvatore Basciano, Luciano Tartamella, Hugo Erkmaa, Bogdan Milojevic, Andrea Renzi, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett.



Arbitri: TERRANOVA FRANCESCO di FERRARA (FE), DEL GRECO STEFANO di VERONA (VR), MORASSUTTI ALBERTO di GRADISCA D´ISONZO (GO)



Questo il commento di coach Daniele Parente in vista del match di domenica: “Contro Casale abbiamo sempre rincorso, a metà partita avevamo fato 0/9 da 3 punti e questo ci ha innervositi molto. Nel finale siamo stati bravi a tornare sul -3 ma abbiamo forzato 2 conclusioni. Ci sono mancati i dettagli. Contro Tortona dovremo disputare la partita perfetta ed avere voglia di confrontarci con la prima della classe che finora è stata semplicemente perfetta”.



Note: Curtis Nwohuocha e Gabriele Spizzichini continueranno il percorso di recupero dai rispettivi infortuni a Ribera presso il centro fisioterapico di Rino Barbiera, responsabile dell’area sanitaria della Pallacanestro Trapani. Emmanuel Adeola, quasi pronto al rientro in gruppo, è rimasto a Trapani e riprenderà l’attività assieme allo staff del settore giovanile.