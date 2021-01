Inserita in Cronaca il 27/01/2021 da Cinzia Testa GIORNO DELLA MEMORIA 2021: Cori partecipa alla diretta streaming da Auschwitz Quest´anno, a causa della pandemia, non potrà aver luogo la tradizionale visita istituzionale dell´Amministrazione Comunale alla gemellata Città di Auschwitz in occasione del 76° Anniversario della Liberazione del campo di sterminio.



"Un´esperienza emotivamente forte – ricorda il Sindaco Mauro Primio De Lillis – che ci costringe ad un´immersione in un pezzo di storia aberrante dell´umanità ma che rappresenta un monito per restare sempre vigili e attivi sui valori dell´uguaglianza e della fratellanza. Sono dispiaciuto che quest´anno non sia stato possibile organizzare il viaggio ad Auschwitz per gli studenti delle scuole di Cori e Giulianello, che ormai si ripeteva da 12 anni, perché sono convinto che ognuno di quei ragazzi che ha fatto quell´esperienza sia tornato più forte in quei valori.



Il Sindaco di Oświęcim, Janusz Chwierut, ha invitato tutti i Sindaci delle città gemellate alla cerimonia che si terrà in forma di video conferenza il 27 gennaio e che verrà trasmessa a partire dalle ore 16,00 sui canali social dell´Auschwitz Memorial.



Il Comune di Cori rilancerà la cerimonia online sulla propria pagina facebook perché vogliamo far arrivare un piccolo segno della nostra vicinanza alla città gemella di Auschwitz, e perché vogliamo far condividere questo momento commemorativo a tutti quei nostri concittadini ed a quei ragazzi che quest´anno non potranno partecipare alla cerimonia di Auschwitz.



Credo fermamente che solo rinsaldando valori e comportamenti di uguaglianza e fratellanza possiamo guardare al futuro e vincere anche la battaglia contro il COVID-19 che da un anno accomuna tutto il mondo".