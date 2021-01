Inserita in Cronaca il 26/01/2021 da Cinzia Testa Trofeo Città di Erice, l’Amministrazione dona un piatto in ceramica all’Asd Arcieri di Venere La palestra comunale San Giuliano ha ospitato, durante l’ultimo fine settimana, la gara interregionale “Trofeo Città di Erice”, prova di qualificazione per i campionati italiani di tiro con l’arco. L’evento è stato organizzato dall’Asd Arcieri di Venere in collaborazione con Fitarco e col patrocinio del Comune di Erice.

Al termine della manifestazione l’assessora allo sport, Rossella Cosentino, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha donato un piatto in ceramica ericina al presidente Mario Brunamonti.

«È un segno di riconoscimento per l’impegno del presidente e dell’intera associazione sportiva nell’accompagnare gli arcieri in questo percorso crescita formazione per le competizioni nazionali – commenta l’assessora Cosentino -. Ma è anche un modo per incoraggiare lui ed i ragazzi, in questo triste momento storico segnato dalla pandemia e da una conseguente fragilità psicologica, a considerare lo sport come un mezzo per concentrarsi su se stessi e per migliorarsi».